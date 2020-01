Niños con Síndrome Down disfrazados de personajes Disney

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Es difícil no quedarse prendado al verlos así vestidos. Nicole Perkins, una fotógrafa de Birmingham (Inglaterra), puso en marcha este proyecto único. Tras estar en contacto con muchos niños afectados por la trisomía 21 –ella misma trabaja en una escuela para niños con discapacidades– inició la campaña Down with Disney con el fin de compartir su punto de vista sobre esta discapacidad, inmortalizando gracias a su objetivo a niños portadores de esta enfermedad genética en personajes de dibujos animados Disney.

“Celebrando la trisomía 21”

¿Su propósito? A partir de su pasión por Disney, “celebrar la trisomía 21 y ayudar a que sea conocida”. “La tasa de aborto en el Reino Unido para las familias que descubren que su bebé tendrá el síndrome de Down es del 90%. Estas estadísticas me parecen desgarradoras. Espero que este proyecto muestre a la gente que las personas con síndrome de Down tienen mucho más que ofrecer de lo que podemos leer en Internet o lo que oímos en los hospitales“, dijo ella en el sitio web The Mighty. “Enriquecen la vida de las personas a su alrededor “.