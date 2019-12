Figuras imprescindibles del portal de Belén

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Al montar el belén en casa, hay personajes que son imprescindibles porque de ellos habla el Evangelio. Es una buena ocasión para leer el Nacimiento de Jesús con los niños.

Muchas familias viven la Navidad con una actividad de preparación que une a todos, pequeños y mayores: es la construcción del belén.

Unos optan por el pesebre con la Sagrada Familia colocados en un pequeño mueble del recibidor, mientras que otros -sobre todo los aficionados al pesebrismo– pueden llegar a desplegar un “paisaje” que ocupa toda una habitación.

Si vamos a montar el belén, ¿qué figuras son las imprescindibles?

Para ello, acudiremos a los Evangelios, concretamente el evangelio de san Mateo y san Lucas, que nos narran cómo fue el Nacimiento del Niño Jesús.

Jesús, María y José

La Sagrada Familia es el centro del belén: el Hijo de Dios que nace y que está con su madre, María, y con san José, para el que Dios ha reservado el plan de hacer de padre en la tierra.

POLIKAN PS | PIXABAY La Virgen, San José y el Niño con los Magos de Oriente

En el evangelio de San Mateo leemos:

“La generación de Jesucristo fue así: Estando desposada su madre María con José, antes de que conviviesen, se encontró que había concebido en su seno por obra del Espíritu Santo.

José su esposo, como era justo y no quería exponerla a infamia, pensó repudiarla en secreto. Estando él considerando estas cosas, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo que en ella ha sido concebido es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús (…).

Al despertarse José hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su esposa. Y, sin que la hubiera conocido, dio ella a luz un hijo; y le puso por nombre Jesús” (Mt 1, 18-25)

¿Cómo estaría el Niño Jesús? El evangelio de san Lucas dice que su mamá, María, “lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre” (Lc 2, 6). Un pesebre es el lugar donde comen los animales, de ahí que muchas veces se coloquen pajitas en él.

Belén

annca - Pixabay Imagen de un belén

El nacimiento del Niño Jesús se produjo en Belén, ciudad a 8 km al sur de Jerusalén. Lo dice el evangelio de san Mateo al comienzo del capítulo 2. Podemos representar la estancia como una cueva, una gruta o un corral de animales. Sobre este aspecto no dicen nada los evangelios aunque sí sabemos que no se trataría de una casa y mucho menos de un palacio, porque el evangelio de san Lucas afirma que “no había lugar para ellos en el aposento”. (Lc 2, 6).

Magos de Oriente, la estrella de Belén y Herodes

Los Reyes Magos son citados en el capítulo 2 de san Mateo y se narra su encuentro con el rey Herodes. El relato comienza así: “Nacido Jesús en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes, unos Magos llegaron de Oriente a Jerusalén preguntando: ‘¿Dónde está el Rey de los Judíos que ha nacido? Pues vimos una estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle” (Mt 2, 1-2)

Marko Vombergar-ALETEIA Magos de Oriente, con oro, incienso y mirra.

Los evangelios no especifican cuántos reyes eran ni cómo se llamaban, pero sí sabemos que al encontrar la estrella, entraron, “vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron; luego, abrieron sus cofres y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra“. Por los tres regalos es por lo que tradicionalmente creemos que son tres.

De Herodes sabemos que vivía en Jerusalén y en algunos belenes se le representa no con el personaje pero sí con un palacio a lo lejos (hemos dicho que estaría a 8 km). Herodes existió: era el rey Herodes I, llamado también Herodes el Grande. Según el historiador de la época, Flavio Josefo, fue cruel, tenía fama persecutoria y mató a varias de sus diez esposas y algunos de sus hijos. Todos estos datos encajan con que ordenara la persecución del Niño Jesús y la muerte de los santos inocentes. De ella también se habla en el relato de los Magos.

מצ-ילומי יהודית גרעין-כל-CC BY 2.5 Restos de lo que debía ser el palacio de Herodes.

Los pastores y el ángel de la Anunciata

¿Son solo un adorno en el belén? No, ellos forman parte del plan que Dios quiso en el Nacimiento de Jesús y de lo que nos ha transmitido en los Evangelios. Son también protagonistas del suceso que cambió la Historia.

En el capítulo 2 de san Lucas, leemos que “había unos pastores por aquellos contornos, que dormían al raso y vigilaban por turno su rebaño durante la noche. De improviso un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de luz y se llenaron de un gran temor. El ángel les dijo: ‘No temáis, pues vengo a anunciaros una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el Salvador, que es el Cristo, el Señor, y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y reclinado en un pesebre. De pronto apareció junto al ángel una muchedumbre de la milicia celestial, que alababa a Dios diciendo: ‘Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad’.”

Marko Vombergar-ALETEIA

A esa anunciación la llamamos Anunciata. El evangelio sigue narrando también que se pusieron en marcha hacia Belén: “Y vinieron presurosos, y encontraron a María y a José y al niño reclinado en el pesebre. Al verlo, reconocieron las cosas que les habían sido anunciadas acerca de este niño. (…) Y los pastores regresaron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, según les fue dicho.” (Lc 2, 16-20).

Shutterstock-Millionstock Figuritas de belén. Algunas de ellas son pastores.

Así que también puedes colocar a unos pastores adornado al Niño en el portal, y a otros alegres en el camino de vuelta.

Montar el belén es una actividad alegre y puede ser vivida en familia, sobre todo cuando hay pequeños en casa. Nos ayudará a conocer mejor las escenas del evangelio y a vivir la Navidad con pleno sentido cristiano.

Marko Vombergar-ALETEIA Armar el belén es una actividad familiar en la que nos divertimos todos, mayores y niños.

