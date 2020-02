Mi marido no quiere tener más hijos, ¿hago bien en separarme?

Una lectora nuestra cuenta la situación que está viviendo en familia: nos ha pedido si es posible divorciarse y pedir la nulidad por una “promesa” a la que ha faltado la pareja.

“Buenas tardes, soy mamá de un niño de dos años, que llegó después de 11 años de matrimonio. Mi esposo no quiere tener más hijos, declaro que tanto en el noviazgo como en los 11 años de espera siempre me dijo que sería bueno tener dos. Para mí, ha faltado a su promesa hecha frente a Dios el día de nuestra boda. Nuestra relación por este motivo y otros se está deteriorando. Según ustedes ¿el solo hecho de no querer tener más hijos es un buen motivo para pedir la separación? Mi idea de familia según su querer ya no tiene sentido. Muchas gracias”.

Sobre el tema del posible divorcio, Aleteia escuchó a don Héctor Franceschi, ordinario de Derecho Matrimonial Canónico en la Universidad Pontificia de la Santa Cruz.

“Primero que nada – dice el profesor – diría que el solo hecho de no querer tener más hijos no justifica la separación, si entendemos la separación conyugal de la que habla la Iglesia, que concierne tanto al adulterio del otro cónyuge como a una situación que ponga en peligro la integridad física o espiritual del cónyuge o los hijos, o si el cónyuge hace muy difícil la vida conyugal (cfr. cánones 1152 y 1153 del Código de Derecho Canónico).

Si se llegara a esa situación, se podría pedir la separación mientras perdurara tal situación (no se debe confundir, sin embargo, la separación con el divorcio civil y, mucho menos, con la nulidad matrimonial)”.

Entender mejor la actitud del marido

Franceschi invita a nuestra lectora a “hacer todo lo posible para salvar el matrimonio, pensando también en el bien del hijo que ya tienen, que necesita un padre y una madre”.

Por eso, respondiendo seriamente subraya: “intente entender el por qué del rechazo de su esposo. Pida ayuda en la parroquia o en un buen consultorio familiar. Intente una terapia de pareja. Sé que el momento es difícil, pero si logra salvar esa unión verá que al final le agradecerá al Señor”.

El camino de la nulidad matrimonial

Si a pesar de todo su marido no quisiera abandonar su posición “y si descubriera que desde el principio tenía una clara y determinada voluntad de tener sólo un hijo, sin importarle lo que usted pensara o quisiera, y no lograran cambiar la situación, se podría formular una posible nulidad matrimonial por diversos motivos, pero para dar una respuesta más asertiva necesitaría más datos”.

Por “exclusión de la prole”

Hipotéticamente, la causa de la nulidad “podría ser la exclusión de la prole si en el momento de la boda el marido se hubiera reservado totalmente la decisión respecto a cuándo tener un hijo y sólo uno, sin considerar que él sabía que usted hablaba de al menos dos”.

La “traición” moral del marido

Otra hipótesis sería “el consenso condicionado por parte de usted, si se casó con la voluntad determinada de tener al menos dos hijos y ahora, al descubrir que la voluntad del marido era tener sólo uno, se ha sentido traicionada y considera que el matrimonio no está en pie”.

“Como he dicho, sin embargo, estas son sólo hipótesis que deberían ser valoradas por expertos después de un cuidadoso diálogo con usted”, añade.