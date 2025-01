Chicca Coriasco: … Y deben creer que con Jesús a su lado pueden realmente hacer cosas extraordinarias, incluso más que ella. Por supuesto, una carrera de relevos es una carrera de relevos, lo que significa que los jóvenes que hoy la ven como un modelo a seguir no pueden detenerse en su bonita sonrisa o en una bonita fotografía. Tienen que llevar esa antorcha hacia delante, no dejarla ahí mirando hacia atrás. Las piernas que corran tienen que ser las suyas propias, no las de una bendita…