‘A Real Pain’: dos primos en busca del pasado familiar

La película de Eisenberg, nominada a numerosos galardones en los últimos certámenes de premios, abunda en detalles que van configurando la visión de su director en torno a la familia, las raíces y las tradiciones. Entre los integrantes del tour hay un africano nacido en Ruanda que emigró a Estados Unidos para luego convertirse al judaísmo. David le pregunta si es muy religioso. El hombre, Eloge, responde que sí. No sigue todas las tradiciones pero le gusta respetar el Sabbat: “Pase lo que pase en mi vida, una vez a la semana bajo el ritmo y me tomo en serio el descanso”. David reconoce que él no acata las tradiciones, le parecen algo arcaico. Eloge le dice: “Creo que te beneficiaría mucho”.