¿Por qué vemos a Jesús con el corazón fuera de su cuerpo?

"Vamos, hermanos míos, entremos en este Corazón amoroso, para nunca más apartarnos de Él. Dios mío, continúa, si tan gran consuelo se siente con el solo recuerdo de tu Sagrado Corazón, ¿qué será amarlo con ternura, entrar en él y morar en él continuamente? Atraedme enteramente a este santo Corazón, oh mi amado Jesús, abridme este Corazón que tantos atractivos tiene para mí. Pero, ¡qué! ¿No me ofrece Tu costado abierto un lugar de entrada, y la herida misma de este Sagrado Corazón, no me invita a entrar en él?"