Metraje navideño: ‘Christmas Eve in Miller’s Point’

El reparto, lo apuntábamos antes, es coral y, por lo tanto, no hay un personaje central y algunos aparecen un poco desdibujados porque su presencia es menor. Sin embargo, vamos viendo sus relaciones y escuchando sus cuitas: la mujer que está embarazada, el hombre que escribe un libro casi en secreto, el hijo que nota que ya no puede cuidar de su madre porque requiere estar presente durante 24 horas al día, el padre cuya salud es frágil, la mujer que últimamente no está en sintonía con su hija…