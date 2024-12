(HOMILÍA) “Alégrense todos en el Señor” 

Juan responde con indicaciones muy prácticas, nada complicadas, pero sí profundamente exigentes. A quienes tienen dos túnicas, les pide que compartan con quien no tiene; a los publicanos, que no exijan más de lo establecido; a los soldados, que no abusen de su poder ni extorsionen a nadie. Son ejemplos concretos de justicia, honestidad y caridad. Esto nos enseña que preparar el camino del Señor no se queda en intenciones espirituales abstractas, sino que nos lleva a la práctica cotidiana del amor y la justicia. El Adviento es tiempo de conversión, y la conversión se hace visible en nuestras acciones concretas hacia los demás.