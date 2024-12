¿Qué está pasando en Siria y por qué rezar por los cristianos?

¿Irse o quedarse? Una vez más atrapada en su propio territorio, prisionera de un conflicto interminable en el que su voz no cuenta, la minoría cristiana de Siria duda. Tras la caída del régimen de Bashar Al Assad el domingo 8 de diciembre, lo único que sigue siendo incierto es el futuro. "Aquí no sabemos muy bien qué pensar. Estamos en un estado de total incertidumbre e inseguridad", cuenta a Aleteia Francia una monja sobre el terreno. "La situación es muy tranquila, ya no hay combates", declara a nuestra redacción francesa el padre Jacques Mourad, arzobispo de Homs.