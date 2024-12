Continuando con el examen de conciencia, el ex jesuita se preguntó: "Y frente a los modelos falsos y brillantes que circulan en los medios de comunicación y en Internet, ¿dónde voy a encontrar mi felicidad? ¿Dónde está el tesoro de mi corazón? ¿En el hecho de que Dios me ama gratuitamente, que su amor siempre me precede y que está dispuesto a perdonarme cuando vuelvo arrepentido a él? ¿O me estoy engañando en el intento de hacer valer mi yo y mi voluntad a toda costa?"