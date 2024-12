(HOMILÍA) “Velen, pues, orando en todo tiempo”

Jesús nos advierte: "Tengan cuidado, no se les emboten el corazón con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida". Esta es una llamada a estar despiertos, a no dejarnos distraer por las cosas pasajeras del mundo. La vigilancia no significa vivir con miedo, sino con una actitud de fe activa, buscando a Dios en cada momento y viviendo en coherencia con el Evangelio.