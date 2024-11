Víctima de abusos: cómo pedir una reparación a la Iglesia en España

El cardenal Cobo reconoció que "no hemos cuidado a las víctimas, que no os hemos defendido y que nos hemos resistido a entenderos cuando más lo necesitabais".

Los asistentes rezaron juntos pidiendo ayuda a Dios con el salmo 130 y expresaron, plantando el olivo a las puertas de la catedral, su compromiso de no repetir los errores del pasado ni olvidar el dolor.