Tras 50 años casados, empiezan el día “en el nombre del Padre, pero también con café”

Terenia: Si Jesús no hubiera curado nuestras heridas con amor, desde la cruz, no seríamos libres. Y este es todo el secreto del éxito de Dios en nuestras vidas. Esta alegría viene de la simple constatación de que mis pecados me han sido perdonados; que ya no vuelvo a ellos y que Jesús me ha dado la libertad, que es el mayor regalo que he recibido, además de la paz del corazón.