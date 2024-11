El Papa Francisco almorzó con 1,300 personas necesitadas por la Jornada Mundial de los Pobres

Ante más de 5 mil fieles reunidos en la basílica de San Pedro, entre ellos muchas personas de la calle, el Papa desafió fuertemente a los católicos. No pueden reducir su fe a una "devoción inofensiva que no perturba las potencias de este mundo y no genera un compromiso concreto con la caridad", insistió, antes de describir las "desigualdades" que "aumentan y una sociedad que "se dedica a la idolatría del dinero y del consumo".