Siete maneras de animar a tus hijos a leer por gusto

Leer en voz alta no es solo para niños pequeños. Incluso los niños mayores se benefician al escuchar libros leídos en voz alta, y a menudo descubren un nuevo amor por historias que tal vez no elegirían por sí mismos. Haz que sea interactivo: túrnense para leer, usen diferentes voces y no teman hacer un poco de tonterías. Historias como Las crónicas de Narnia o Ana de las tejas verdes son entretenidas y saludables, con mucha aventura y valores que pueden generar debates significativos.