Aleteia habla con Tom Monaghan, creador de Domino’s Pizza, sobre su fe

"Mi padre murió en Nochebuena, cuando yo tenía cuatro años. Mi madre me llevó con ella a la funeraria y me cogió de la mano mientras caminábamos hacia su ataúd. Yo estaba asustado. No me parecía bien que papá estuviera allí tumbado. Me solté de su mano y salté sobre el ataúd. Lo agarré y lo abracé fuerte, gritando: "¡Despierta, papá! Despierta, papá'".