Clara de Castelbajac: “¡Quiero ser santa! Es más que monja, ¿no…?”

"Así que elijo ser hippie. Siempre me ha atraído, desde que la palabra apareció por primera vez, por su peculiar ortografía y su atractivo sonido. Imagínese: libre de toda atadura (…) Y en esta vida soñada, no habría necesidad de dar ejemplo, y encima, supuestamente, no hay odio entre hippies, porque nadie se preocupa por su vecino, bueno, y el sol brilla para todos. Oh, poder vivir sin prohibirse hacer ciertas cosas con el pretexto de que podría escandalizar a alguien!