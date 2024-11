7 días de oración por las almas del purgatorio

Oh Señor Dios Todopoderoso, te ruego que, por la Preciosa Sangre que derramó tu Divino Hijo Jesús en su amarga coronación de espinas, liberes a las almas del purgatorio, y en particular a aquella de entre todas ellas que sería la última en salir de estos dolores, para que no tarde tanto en venir a alabarte en tu gloria y a bendecirte por los siglos de los siglos. Amén. Padre Nuestro, Ave María y De Profundis.