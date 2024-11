Esto nos enseña la forma en que Jesús curaba en los Evangelios

"Siempre que Jesús curaba a alguien, prefería hacerlo, no a distancia, sino muy cerca: 'Extendió la mano y le tocó' ( Mt 8,3). 'Le tocó la mano' ( Mt 8,15). 'Les tocó los ojos' ( Mt 9,29). Una vez incluso se detuvo a curar a un sordo con su propia saliva (cf. Mc 7,33), como haría una madre, para que la gente no pensara que estaba alejado de sus vidas. El Señor conoce la fina ciencia de la caricia. En su compasión, Dios no nos ama con palabras; sale a nuestro encuentro y, con su cercanía, nos muestra la profundidad de su tierno amor".