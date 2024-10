Madre de 8 hijos: “Si dejas que Dios cuide de ti, lo hará”

Cuando los bomberos apagaron el incendio aquella mañana, una amiga me llamó y me dijo que sabía que no podía ayudar mucho, pero que esa mañana había rezado y se le había abierto la Palabra de Dios: "He aquí que hago nuevas todas las cosas". Me dijo que confiara. Y efectivamente, después de ocho años, puedo decir que Dios está haciendo nuevas todas las cosas y no "retocando".