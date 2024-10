‘El club de los milagros’: la fuerza para seguir adelante

No es excepcional, no ganará premios, pero se disfruta y se aprende de ella: nos habla de la amistad, esperanza, y la energía para continuar con nuestras vidas pese a los sinsabores que nos deparan. Y es conmovedor escuchar a Maggie Smith cuando pronuncia esta frase: “Soy vieja, Chrissie. Moriré pronto”. Por un momento nos parece como si la sentencia no la pronunciara el personaje, sino la actriz.