"Una vez terminada la meditación, esfuérzate por retener los pensamientos y resoluciones que has tomado como práctica seria durante todo el día. Este es el verdadero fruto de la meditación, sin el cual puede ser poco provechosa, si no realmente perjudicial, ya que detenerse en las virtudes sin practicarlas tiende a hincharnos de irrealidades, hasta que empezamos a imaginarnos todo lo que hemos meditado y resuelto ser; lo cual está muy bien si nuestras resoluciones son serias y sustanciales, pero por el contrario es vacío y peligroso si no se ponen en práctica. Debes, entonces, esforzarte diligentemente por llevar a cabo tus resoluciones, y buscar todas las oportunidades, grandes o pequeñas".