Aliénor y Emmanuel estuvieron a punto de divorciarse, pero la fe los rescató

Y continúa: "Evangelizar, sobre todo a los jóvenes, es algo que me interesa desde hace mucho tiempo. Y desde pequeña me ha gustado dibujar, y siempre he querido aprovechar al máximo este don que se me ha concedido, gracias a la parábola de los talentos. Tengo ganas de ayudar a los demás a crecer en la fe, de actualizar los códigos y los soportes de transmisión de la fe, para que los jóvenes puedan tener un verdadero encuentro con Cristo".