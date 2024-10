Oración para compartir las penas de Jesús

“Oh, ¡Espíritu de infinita luz, de infinita dulzura, ven a mi corazón!

¡Ven, oh, bien infinito! ¡Ven, oh, amor inmenso!

¡Ven, oh, verdadero y único Dios con el Padre y con el Hijo!

¡Ven, oh, caridad inmensa, a alojarte en este pobre corazón arrepentido!

¡Ven, oh, amor mío! ¡Ven, oh, mi dulzura, oh, mi luz, oh, mi vida,

oh, mi consuelo, oh, mi tesoro, oh, mi riqueza, oh, mi verdadero bien,

oh, mi única esperanza, oh, mi Dios, oh, mi Todo!

Ven, que languidezco de amor.

Ven, que ya no puedo soportar más no amarte.

Ven y abrásame hasta la médula de los huesos”.