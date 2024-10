Las aristas jurídicas derivadas de este hecho siguen generando controversia y desencuentro entre diputados, peritos en derecho, jueces y ministros. Lo que a los ciudadanos nos debe quedar claro es que el Poder Judicial no tiene competencias legislativas. Puede, desde luego, definir que un artículo de una ley o código es inconstitucional y ordenar su enmienda, pero no puede “dictarle” al legislativo el texto de la reforma. Aquí es donde los legislativos pueden fijar sus propios criterios, cuidando que estos no contravengan lo señalado por la Constitución federal y por su propia Constitución local.