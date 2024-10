La historia de la primera iglesia de Santa Teresa en París

La Providencia no tardó en manifestarse. En 1923, le pidieron que se hiciera cargo de la dirección del orfanato de Apprentis d'Auteuil. En aquel momento, la institución contaba con 170 niños y estaba plagada de deudas. El P. Brottier, viendo en esta petición una señal de Teresa, aceptó. "Cuando monseñor Le Roy me habló de asumir la dirección de la Œuvre d'Auteuil, sentí que era allí donde me esperaba la pequeña santa carmelita de Lisieux. Por eso acepté, sin prever aún cómo me ayudaría, pero seguro de su lluvia de rosas".