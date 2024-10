La presionaron para que abortara, la alejaron de casa, pero Milka persistió

"Un sábado llegué a casa, puse la foto de Celestin sobre la mesa y dije: 'Papá, voy a casarme con este hombre'. Mi padre estaba fuera de sí, murmurando algo entre dientes. Su hermano también estaba con nosotros, pero había preparado una lección terrible. Me hizo todo tipo de preguntas, me amenazó. Me mantuve firme, le contesté con lo que sabía y podía en aquel momento. En un momento dado, mi padre me dijo que abandonara la casa. Que ya no podía vivir allí. Mi madre no dijo nada, se quedó callada. Recogí algunas de mis cosas y pensé adónde ir".