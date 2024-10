Esposos cristianos: el mensaje del Papa durante el Ángelus es para ustedes

En esta perspectiva, los esposos cristianos están llamados a vivir "sin medias tintas", insistió el Papa Francisco, afirmando que el matrimonio es una "nueva vida destinada a durar no 'mientras me convenga', sino para siempre", formando "un único púlpito". No obstante, reconoció que tal desafío "no es fácil", porque un matrimonio implica fidelidad, respeto, sinceridad y sencillez.