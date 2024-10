¿Puede verme el ángel de la guarda cuando peco contra Dios?

"'¿Por qué no puedo tomar melocotones como los demás niños?' Extendí la mano para agarrar un melocotón, y mis dedos ya habían tocado este gran melocotón aterciopelado, cuando recibí la más dulce y tranquila advertencia de mi Nuevo Amigo. Mi brazo, suspendido en el aire, fue bajado suavemente por una 'mano invisible', que sentí tan realmente como si me hubiera tocado una de las personas que podía ver. Pues comprendía mejor y más claramente la voz de mi Nuevo Amigo que las palabras de la Madre Rafaela, de la Hermana Paulina o de la Hermana Irene, a quienes podía ver cuando me hablaban".