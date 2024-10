¿Dios lo perdona todo?

Si la conciencia de los pecados cometidos es un paso esencial en la batalla espiritual, su reverso es a veces formidable: la desesperación y la culpabilidad. Sin embargo, la fe cristiana proclama a un Dios misericordioso que no se cansa de ver cómo los corazones perdidos vuelven a Él. Una preocupación casi maternal, como subraya el profeta Isaías: "¿Acaso puede una mujer olvidarse de su niño, no puede tener ternura por el hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvide de él, yo no me olvidaré de ti" (Is 49, 15).