‘Con la marea’: la niña que sanaba a los enfermos

Al comienzo del filme canadiense Con la marea (título español de The King Tide, algo así como La marea real), una mujer pierde durante el parto al hijo que esperaba. Aunque hay una elipsis, más adelante sabremos que ella, desesperada, rezó pese a que no suele rezar. Quizá porque con la oración quería algo a cambio: no lo aclara pero se intuye. Unas horas después su marido, el joven alcalde de la isla donde viven, encuentra los restos de un naufragio entre los arrecifes. Mientras busca por si hubiera supervivientes, se hiere en el costado. Bajo la barca, en una cesta, encuentra un bebé vivo. Una niña. Al cogerlo en brazos, la herida se le cierra milagrosamente.