El lado dulce del dolor expresado por dos místicos

"Hay momentos preciosos en que me siento, ¡qué raro!, gozar en el dolor y entonces se me va el alma con una delicia enteramente desconocida, se suaviza la pena sin disminuirse, pero este efecto lo produce el acto de abandono a la voluntad de Dios y el gusto de complacerlo… jamás experimentado por mí. He experimentado hoy en mi alma una cosa extraordinaria: la unión de dolor”.