“Tradicionales o progresistas”: ¿es esa verdaderamente la Iglesia?

Mucho ayudaría que, los que ahora peregrinamos al Reino, vayamos entendiendo que la barca de la Iglesia es tan grande –¡pero tan grande!– que perfectamente cabemos todos los carismas, caracteres, culturas y tradiciones; que la Iglesia no es un ring, ni una palestra de sofistas; que no necesitamos conquistar territorios en su seno pues toda ella pertenece a Jesucristo; que es más –¡mucho más!– que aquello que alcanzamos a mirar en nuestro metro cuadrado existencial; que la alabanza y gloria a Dios se da esencialmente en los corazones de los fieles que navegan en ella, no en los ritos y tradiciones; los cuales son muy necesarios e importantes porque expresan y celebran lo que creemos, pero no sustituyen ni determinan la disposición de los corazones de los fieles, según las tres virtudes teologales que deben prevalecer en la comunión fraterna: la Fe, la Esperanza y la Caridad.