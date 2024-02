La película «Guadalupe» en la opinión de un experto

Estrenada hace unos días, Guadalupe es una película que demuestra cuánto nos ama Dios y la importancia de la presencia de la Virgen en nuestra vida

La película Guadalupe, Madre de la humanidad, que se estrenó el 22 de febrero, es producida por Goya Producciones y participan la actriz Karime Lozano y el conductor José Alonso como narrador. El formato del filme es tipo documental y mezcla el relato de las apariciones con algunos testimonios.

También recaba la opinión de algunos sacerdotes, entre ellos, la de Monseñor Eduardo Chávez, canónigo de la Basílica de Guadalupe, experto y especialista en el Acontecimiento Guadalupano, que amablemente concedió una entrevista exclusiva para Aleteia, donde nos contó su experiencia.

La Virgen de Guadalupe sí es una aparición

Invitado por la producción, el canónigo se reunió con ellos para platicar sobre el Acontecimiento Guadalupano. Monseñor Eduardo Chávez comenta que las ideas cambiando y aclarándose por la exposición que les hizo de los documentos y la visita que realizaron a la primera ermita (en el Tepeyac), entre otras situaciones que se dieron con ese encuentro con él. Pero, destaca, lo más importante para él fue lo que quedó en claro:

«La Virgen de Guadalupe sí es una aparición, no la trajeron de Extremadura, España, no fueron los españoles quienes le pusieron el nombre, porque nosotros tenemos documentación en donde los primeros misioneros quieren que se le cambie el nombre de Guadalupe, no quieren que se llame Guadalupe, y entonces fueron constatando muchas de las cosas que yo les decía».