Mar Galcerán hace historia como la primera diputada española con síndrome de Down. Ha sido elegida diputada autonómica por Valencia.





Mar Galcerán es la primera diputada española con síndrome de Down. Esto es la culminación de muchos años de activismo para aumentar la visibilidad y la participación de las personas con discapacidad. Tras ser elegida diputada en la Asamblea Regional de Valencia, Galcerán subrayó que quería que la vieran como persona y no por su discapacidad.

«Esto no tiene precedentes. La sociedad empieza a reconocer que las personas con síndrome de Down tienen mucho que ofrecer. Pero aún queda mucho camino por recorrer». Con estas palabras, la nueva parlamentaria resumía su papel.

Un persistente camino hacia el éxito

Su éxito es el resultado de décadas de trabajo. Cuando Galcerán tenía 18 años, se afilió al Partido Popular (PP), de tendencia conservadora, atraída por lo que ella describe como su compromiso con la tradición. Poco a poco fue ascendiendo en la estructura del partido. Su compromiso dio sus frutos en mayo, cuando fue incluida en el puesto 20 de la lista de candidatos del Partido Popular a las elecciones autonómicas valencianas.

Poco después llegó la noticia de que Mar Galcerán había obtenido un escaño en el parlamento regional. «Bienvenida Mar. Una gran noticia para la política, superando barreras», escribió el líder del PP de Valencia, Carlos Mazón, en las redes sociales.

Por los pelos en Europa

Este logro sitúa a Mar Galcerán a la cabeza de varias personas con síndrome de Down que han roto barreras para entrar en el mundo de la política. En 2020, Éléonore Laloux se convirtió en la primera persona con esta discapacidad, en Francia, en ser elegida para un cargo público: como miembro del ayuntamiento de la ciudad norteña de Arras. El irlandés Fintan Bray, por su parte, pasó a la historia al ser elegido para un cargo político en 2022.

En España, el camino hacia la política lo marcó Ángela Bachiller, que en 2013 se convirtió en la primera concejala con síndrome de Down en la ciudad norteña de Valladolid.

Mar Galcerán podría ser la primera persona de Europa en formar parte de un parlamento regional o nacional, según la federación española de personas con síndrome de Down.

Normalidad para la discapacidad

«Nunca hemos oído hablar de nadie más», dijo Agustín Matía Amor, de Down España. «Es un gran paso adelante». Se apresuró a señalar que el logro es también un reflejo de las décadas que Galcerán ha dedicado a promover la situación de las personas con síndrome de Down en España. Ha trabajado como funcionaria en Valencia durante más de 20 años, y más recientemente ha contribuido a dar forma a políticas inclusivas y de apoyo a las familias con niños con síndrome de Down.

«Es una gran noticia y un reconocimiento a su trabajo y a las numerosas iniciativas en las que ha participado», ha declarado Matía Amor. «Es un buen ejemplo de lo que es posible».

Aunque la toma de posesión de Galcerán en septiembre fue recibida con elogios por los medios de comunicación españoles, lamentablemente las reacciones en Internet fueron dispares. «En las redes sociales hay opiniones diversas. Hay gente que me apoya. Pero también hay quien piensa que no soy lo bastante capaz. Sin embargo, sé que son personas que no me conocen a mí ni a mi pasado».

Mar Galcerán cree que un escaño en el Parlamento regional le ayudará a disipar muchos de los prejuicios que aún existen en la sociedad, especialmente cuando se trata de personas con síndrome de Down. «Quiero que la gente me vea como una persona, no solo por mi discapacidad».

Fuente: The Guardian