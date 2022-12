Un raro síndrome pone en jaque la carrera de Celine Dion

La cantante anunció que padece el "Síndrome de la persona rígida"

En este mismo espacio, hace apenas siete meses, se comunicaba que Celine Dion padecía unos espasmos musculares y dolores estomacales por los cuales se veía forzada a posponer los espectáculos que tenía previstos en su gira europea para el 2023.

Pues bien, en los últimos días la cantante canadiense volvió a postear un mensaje en video dedicado a sus seguidores, tal como hiciera aquella vez, para anunciar que padece una extraña enfermedad neurodegenerativa conocida como «síndrome de la persona rígida». Se trata de un síndrome que afecta, según ella misma aclara, a una persona de cada millón.

Según los especialistas, es de una enfermedad neurológica autoinmune que compromete al sistema nervioso central y es progresivamente discapacitante. Este mal provoca que los músculos se tensen de forma incontrolable e involuntaria; los pacientes empiezan con una rigidez muscular progresiva que varía mucho de acuerdo a la persona (a algunos se les inmoviliza el tronco, las caderas, les cuesta caminar o moverse y tienen espasmos musculares, otros lo sienten en la cara, en los brazos, en los miembros inferiores).

Finalmente puede dejar a los afectados como «estatuas humanas», debido a que bloquea progresivamente el cuerpo en posturas rígidas. Estos síntomas, en ocasiones dolorosos e incapacitantes, pueden aparecer espontáneamente o desencadenarse por estímulos externos como ruidos, situaciones de estrés, frío o fatiga. Se trata de una afección que suele aparecer entre los 45 y 50 años y afecta principalmente a las mujeres, sobre la cual resta aún mucho estudio.

Por las mencionadas características podría tratarse de una afección que eventualmente conllevaría a la célebre cantante a dar por terminada su carrera, aunque ella no pierde las esperanzas (y quienes admiramos su talento y su trabajo tampoco).

El anuncio

«Hola a todos, siento haber tardado tanto en ponerme en contacto con todos ustedes. Los echo mucho de menos y estoy deseando subir al escenario y hablar con vosotros en persona. Como sabéis, siempre he sido un libro abierto y antes no estaba preparada para decir nada, pero ahora sí», comenzó su mensaje la cantante.

«He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a uno de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo.» Estos espasmos, señaló, «afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, generándome a veces dificultades al andar y no dejándome usar mis cuerdas vocales para cantar tal como solía hacerlo.»

Notoriamente conmovida, Dion prosiguió a explicar que por este motivo no estará lista para cumplir con sus próximos compromisos artísticos que estaban planificados para febrero. Agradeció al «gran equipo de doctores» que están junto a ella trabajando para mejorar esta situación, en la cual debe enfocarse y centrar sus esfuerzos, y a sus «preciosos hijos, que me apoyan y me dan esperanza.»

«Todo lo que sé hacer es cantar. Es lo que hice toda mi vida y lo que más amo hacer» dijo, al borde del llanto y necesitando la pausa para continuar hablando. Finalmente volvió a hacer hincapié en la esperanza que tiene en que pueda superar esta dificultad, ante la cual se encuentra inequívocamente conmocionada, avisando que está haciendo todo lo posible por recuperarse y volver a brindarse a su público al 100 %, tal como siempre hizo. Finalmente agradeció el apoyo y buenos deseos de sus seguidores a través de las redes sociales. «Cuídense. Estén bien. ¡Los amo tanto! Y realmente espero poder volver a verlos pronto.» Ya sin poder contener la emoción, soltó un «gracias» apenas audible.

Una vida que sabe de lucha

Es sabido que en la vida de Celine Dion no han faltado dificultades y obstáculos, desde su mismo comienzo. Cuando en 1967 su madre se enteró que estaba embarazada por decimocuarta vez, deliberó sobre la posibilidad de abortar.

Fue un sacerdote católico de confianza quien le aconsejó que no acabe con una vida que no le pertenecía, ya que no tenía derecho a ir contra la naturaleza y la voluntad de Dios.

«Tengo 13 hermanos, y yo soy la última, el accidente… tengo que admitir, que le debo la vida a aquel sacerdote… apenas mi madre se recuperó del desánimo, no perdió un solo minuto en auto-compadecerse, y me amó tan apasionadamente como había amado a todos» declaró la cantante en una entrevista en el 2001.

En el 2016 sufrió el fallecimiento de René Angélil, con quien estuvo casada 22 años. Su esposo, que fue además quien la descubrió y la llevó al estrellato, había estado luchando contra un cáncer de garganta durante años. Cuando la situación empeoró en 2014 Dion abandonó todo para focalizarse en el acompañamiento de su marido hasta el último día.

Los últimos meses fueron sus propios problemas de salud -espasmos musculares severos y persistentes, según se indicaba entonces- los que la obligaron a suspensiones sucesivas de sus espectáculos. Tristemente, ahora se sabe que la causa de dichos espasmos reside en el incurable síndrome mencionado.

Esperemos que Celine Dion pueda recuperarse, en caso de que exista alguna posibilidad para ello, o al menos afrontar la situación con toda la fortaleza necesaria, de la cual ha dado ya muestras en pasadas ocasiones.