El Sagrario, donde habita Jesús, pero ¿qué es?

«Hele aquí compañero nuestro en el Santísimo Sacramento, que no parece fue en su mano apartarse de nosotros un momento» Santa Teresa de Jesús

Seguro has escuchado esta bella canción de la infancia que con mucho fervor cantábamos de niños.

Vamos, niños, al Sagrario,

que Jesús llorando está,

pero viendo tantos niños

muy contento se pondrá. No llores, Jesús, no llores,

que me vas a hacer llorar,

pues los niños de este pueblo

te queremos consolar.

Tristeza pero también alegría

No he podido evitar cantarla mientas te escribo, y he tenido dos sentimientos opuestos, es curioso.

Por un lado una profunda tristeza al saber que en este momento Jesús está solo, abandonado en algún Sagrario, donde nadie lo visita, donde somos indiferentes a su inmenso amor por la humanidad.

Por otro lado me siento tan feliz sabiendo que podemos remediarlo y poner contento a Jesús con una pequeña visita al Sagrario…

He cambiado un poco la letra de la canción ahora que ya no soy un niño.

Vamos, pon aquí tu nombre al Sagrario,

que Jesús llorando está,

pero viendo tantos amigos

muy contento se pondrá.

¿Pero qué es el sagrario?

Creo que nunca escribiremos lo suficiente sobre ese Milagro en nuestras vidas, y lo que es el sagrario , donde habita el Hijo Vivo de Dios.

Mi vida entera ha estado influida por el sagrario y quien habita en él, mi mejor amigo de la infancia: el buen Jesús Sacramentado.

¿Qué es el sagrario? Seguro lo adivinaste, es una palabra que “proviene de la palabra sacrarium que significa ‘sagrario, capilla, santuario’, es decir, lugar sagrado”.

“El sagrario es el recinto en la Iglesia destinado para la reserva de la Eucaristía. También se le llama Tabernáculo. Es como una casita con llave, y una lamparita roja al lado que cuando está encendida te indica que allí está Jesús. Es el lugar más sagrado de la Iglesia, porque en él habita Jesús, VIVO”.

Por eso cuando entres a una iglesia el Sagrario es lo primero que debes buscar . Te arrodillas, saludas a Jesús, le dices que lo quieres y luego vas a tu banca a participar con fervor y gratitud, de la Eucaristía.

Un gran encuentro

Me han hecho últimamente muchas preguntas sobre el Sagrario y también me han llegado testimonios tan impactantes que tengo que compartirlos y lo haré en próximos escritos para Aleteia.

Te lo explico en un vídeo.

Para aclarar a mis hermanos católicos a los que no les han hablado del Sagrario o tienen alguna inquietud o duda, esta mañana fui con mi esposa Vida al Santuario Nacional del Corazón de María. Entré al bello oratorio donde está el Sagrario.

Ahora voy a una capilla cercana a mi casa. Tenía dos años de no venir a este oratorio por la pandemia. ¡Qué felicidad!

Sentí que Jesús sonreía feliz y me decía:

—Llegaste.

Le respondí:

—Aquí estoy Señor, por ti y para ti.

Un detalle sorprendente

Entonces le dije:

—Quisiera que me permitas hacer un video para explicar a nuestros hermanos católicos lo que es el Sagrario y lo que haces aquí.

Miré a mi alrededor. Una persona estaba en devota oración. Y se me ocurrió decirle:

—Me encanta verte acompañado, pero para este video necesito que estemos solos Tú y yo. Así no molestamos a nadie. Si deseas que haga el video, pide a ese devoto que salga un ratito y después regrese.

Fue impactante. Al instante el señor se levantó, me miró con amabilidad y salió.

Aproveché y te grabé este video. Deseo que te ayude. Compártelo . Hay que dar a conocer la presencia VIVA real de nuestro amado Jesús en todos los Sagrarios del mundo.

Habla a todos del Sagrario. Que sepan quién está allí.

Experiencias que lo cambian todo

La experiencia con Jesús te cambia la vida.

Este es un llamado que hago particularmente a nuestros hermanos sacerdotes. “En sus homilías háblennos de Jesús vivo, prisionero de amor, en el Sagrario”.

¿Puedo pedirte un favor? Si has leído mis escritos seguro ya sabes que me encanta sorprender a Jesús, darle alegrías, sacarle una sonrisa. Cuando lo visites dile: “Señor, Claudio te manda saludos”.

Me encantaría conocer tus experiencias con Jesús en el Sagrario. ¿Te animas a escribirme? Te comparto mi email personal cv2decastro@hotmail.com

¡Dios te bendiga!