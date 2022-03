El Papa pide a todos los obispos unirse a la consagración de Ucrania y Rusia

El papa Francisco para obedecer a la voluntad de la Virgen en las apariciones de Fátima de hace cien años pide a los obispos del mundo que se unan al solemne Acto de Consagración de Rusia y Ucrania al Corazón Inmaculado de María del próximo 25 de marzo de 2022.

Se trata de un requisito indispensable para pedir por el fin de las guerras. El acto de consagración se llevará a cabo precisamente en la Fiesta de la Anunciación y convoca a todos los obispos católicos en este acto Penitencial, confirmó el Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

La noticia se ha filtrado a través de una carta oficial del nuncio apostólico en Estados Unidos, Christophe Pierre, dirigida a monseñor José H. Gómez, Presidente de los Obispos norteamericanos, datada el 17 de marzo de 2022.

La carta señala que el pontífice tiene “la intención de invitar a cada obispo, o su equivalente en derecho, junto con sus sacerdotes, a unirse a este acto de consagración, si es posible, a una hora correspondiente a las 17:00 horas de Roma.»

En los próximos días, el Papa enviaría una carta de invitación que adjuntará el texto de la Oración de Consagración en varios idiomas.

La Virgen de Fátima

Es vital, según la tradición católica, que este Acto no falle y responda fielmente a lo solicitado por la Virgen María en 1917.

Por ejemplo, Juan Pablo II después del atentado organizó un Acto de Consagración el 7 de junio de 1981, pero el papa por motivos de fuerza mayor no estuvo presente y su alocución fue registrada.

Luego el Papa santo repitió el acto en su viaje a Fátima el 13 de mayo de 1982 y en el día de la Anunciación el 25 de marzo de 1984 en Plaza de San Pedro.

Y en el Jubileo extraordinario de la Iglesia, Juan Pablo II pedía a la Virgen: “De la guerra nuclear, de la autodestrucción incalculable, de todo tipo de guerra, líbranos”.

En junio de 2000, la Santa Sede reveló la tercera parte del secreto de Fátima, y el entonces arzobispo Tarcisio Bertone, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, señaló que Sor Lucía, en una carta de 1989, había confirmado personalmente que ese Acto de consagración correspondía a lo que quería la Virgen:

«Sí, se hizo -dijo la vidente- tal como Nuestra Señora había pedido, el 25 de marzo de 1984«.

Esta será la cuarta vez que un Papa obedezca a este llamamiento mariano comunicado a tres niños pastores, Lucía, Francisco y Jacinta. Es la segunda vez que el papa Francisco lo presidirá, la última fue 2013.

El Acto de Consagración

Entonces, el papa Francisco dirigirá el Acto de Consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María, el 25 de marzo, en la Basílica de San Pedro del Vaticano.

Por su parte, el cardenal Konrad Krajewski, presidirá el acto de consagración a la misma hora en Fátima, Portugal, por indicación del pontífice.

La carta del Nuncio Apostólico también reveló que se está extendiendo una carta de invitación a los miembros del cuerpo diplomático en Washington, D.C. para asistir a una Misa ofrecida por el Cardenal Wilton Gregory, Arzobispo de Washington, en la Basílica del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción a las 12 del mediodía del viernes 25 de marzo.

Por tanto, también cabe la posibilidad, como sucedió en el cierre del maratón de oración mariana para pedir por el fin de la pandemia en los Jardines Vaticanos del pasado 31 de mayo de 2021, que otros 30 santuarios marianos en el mundo se unan al Acto de Consagración.

En esa ocasión, el Papa rezó ante la imagen de la Virgen María Desatanudos y presidió el rezo del Rosario que concluía el maratón de oración con el tema: “De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios” (Hch 12, 5) para invocar por el finde la pandemia.

Letter – USCCB- Memoramdum – Act of Consecration of Russia and Ukraine to the Immaculate Heart of Mary