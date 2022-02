Juegos Olímpicos de Invierno: este snowboarder sobrevivió al cáncer y ganó el oro y el bronce

"Solía ​​dar todo por sentado. Ahora no, aprecio cada momento cinco veces más".

“Hace solo tres años, estaba acostado en una cama de hospital sin energía, sin músculos, sin cardio. Fue el momento más difícil de mi vida. Estar aquí tres años después en los Juegos Olímpicos nuevamente, vivir mi pasión, hacer la mejor carrera que he hecho y ganar el oro es una locura”.

Esas palabras de Maxence Parrot, un atleta olímpico de Quebec, Canadá, resuenan hoy con fuerza. Tras superar un cáncer del sistema linfático, el bicampeón olímpico ganó el pasado lunes 7 de febrero la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín en snowboard slopestyle.

“Rendirse nunca fue una opción. Volver a competir en estos Juegos en realidad ha sido una gran fuente de motivación para vencer el cáncer”, dijo después de su última carrera ganadora.

Parrot también ganó una medalla de bronce en el gran evento de snowboard aéreo.

Su vida dio un giro dramático poco antes de la Navidad de 2018, cuando los médicos diagnosticaron al canadiense un linfoma de Hodgkin, un cáncer raro del sistema linfático que afecta a los glóbulos blancos. Entonces comenzó para Maxence Parrot una verdadera carrera contra el reloj que duró seis largos meses, durante los cuales se sometió a un intenso tratamiento y 12 quimioterapias. Es una batalla que finalmente ganó, a pesar de que su cuerpo se había fatigado a causa del tratamiento médico que le salvó la vida.

«Ahora aprecio cada momento»

“El desafío de luchar contra el cáncer me hizo darme cuenta de lo agradecido que estoy de estar vivo, de vivir por mi pasión, mi deporte y viajar por el mundo. Solía ​​dar todo por sentado. Ahora no lo hago; aprecio cada momento cinco veces más” , dijo a L’Équipe .

Nueve meses después del anuncio de su cáncer, el 31 de agosto de 2019, “Max” Parrot estaba de vuelta en la nieve. Tuvo la llave de la victoria en los X Games de Oslo. En 2021, confirmó su regreso a la vanguardia con una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Big Air celebrado en Aspen (Colorado, EE. UU.).

“En los últimos dos Juegos Olímpicos, estaba estresado todo el tiempo. Me presioné mucho y no disfruté de los Juegos, ni siquiera 10 meses antes. Ahora ya no es así. Todavía estoy un poco estresado y creo que es normal, pero lo disfruto más y hace una gran diferencia”, dice.

Estas palabras son una verdadera invitación para que todos nos desafiemos a ser mejores cada día. “Lo que sucedió con mi historia es una prueba de que todo es posible, de que nunca debes rendirte”, comentó a National Post.