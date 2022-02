Esta oración puede liberar 1.000 almas del purgatorio

Esta oración, revelada por Jesús a la mística santa Gertrudis la Grande en el siglo XIII, libera a 1.000 almas del purgatorio cada vez que se recita con amor

La religiosa benedictina santa Gertrudis (1256-1302), cuyo día se celebra el 16 de noviembre, fue confiada a la edad de cinco años al monasterio de Helfa cerca de Eisleben (Sajonia). Famosa por su gran piedad, esta mística tuvo una visión de Cristo en la que le enseñó una oración que permitía liberar 1.000 almas del purgatorio cada vez que se recitara con amor:

Padre eterno, yo Te ofrezco la Preciosísima Sangre de tu Divino Hijo Jesús,

en unión con las Misas celebradas hoy día a través del mundo

por todas las benditas ánimas del Purgatorio, por todos los pecadores del mundo,

por los pecadores en la Iglesia universal, por aquellos en propia casa y dentro de mi familia.

“Cada vez que liberas un alma del purgatorio, haces un acto que me complace, que no sería más grande si me hubieras salvado del sufrimiento”, le habría dicho el Señor a la santa. “A su debido tiempo, recompensaré a mis liberadores según la abundancia de mis riquezas. Los fieles liberarán un alma con más rapidez si sus oraciones se dicen con más o menos fervor y también según los méritos que cada uno haya adquirido durante su vida”.