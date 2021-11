Cómo hacer que las palabras transmitan amor

Hablo por no callar. Digo las cosas por no permanecer en silencio. Y me equivoco.

Por eso hoy, una vez más, me detengo a pensar si lo que voy a decir es verdad. La mentira se encubre bajo parciales verdades.

No quiero que mis palabras expresen sólo un sentimiento que tengo. Importa lo que siento, pero a veces no ayudo con lo que digo hablando desde mi herida.

Cuando lo que digo está teñido de rencor, de rabia, de indignación, de desaliento, sé que no ayudaré a nadie.

Mis sentimientos son caballos desbocados que me llevan a dejar salir de mí palabras que hieren, hacen daño, denigran, difaman, hunden.

Cuando daño con mis palabras

Mis palabras pueden hacer mucho daño y sé que cuando las pronuncio, o cuando las escribo, ya no hay remedio, son lanzadas al viento y ya no pueden volver atrás.

No puedo volver a comenzar. No regreso al momento anterior a su nacimiento, es demasiado tarde.

He dicho lo que pensaba, lo que sentía y si me he equivocado ya no puedo remediarlo. Lo dicho, dicho está.

Ya he pasado la línea que separa la prudencia de la imprudencia. He dicho lo que no convenía, era innecesario, pero pensé que yo lo necesitaba.

No tengo derecho a decir todo lo que pienso. Caiga quien caiga, sin importarme las consecuencias.