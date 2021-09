Abusos: Primero las víctimas, no la reputación de la Iglesia, dice el Papa

“Reconocer nuestros errores y fracasos”. Conferencia Internacional sobre la Protección de Menores (Varsovia, 19-22 de septiembre de 2021)

El papa Francisco pide a la Iglesia dar prioridad a las víctimas de abusos: acogerlas, pedirles perdón y ofrecerles seguridad.

Reconocer “nuestros errores y fracasos”, dijo, ante los “comportamientos crueles” de los abusos. Por tanto, invita a hacer acto de contrición “para evitar nuevos” crímenes de conciencia, poder y sexual, así como garantizar “la confianza” para ayudar a los necesitados.

El Papa ha enviado recientemente un vídeo-mensaje al encuentro regional sobre protección de menores para Europa Central y del Este en Varsovia, en el que se hace vocero del dolor de las personas que sufrieron abusos por parte de sacerdotes.

Se trata de un fuerte compromiso a favor del más débil, luego de que el Papa diera ejemplo con sus encuentros privados con algunas víctimas, los días viernes en Santa Marta, y reuniera en el Vaticano en febrero de 2019 a las Conferencias episcopales de todo el mundo para luchar contra el fenómeno. Ahí, hizo escuchar a los obispos los testimonios de las víctimas.

Con ese espíritu ha iniciado el Encuentro Internacional en Varsovia del 19 al 22 de septiembre de 2021: Nuestra Misión común de proteger a los hijos de Dios. Este es el lema del evento promovido por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores y las Conferencias Episcopales de Europa Central y Oriental.

Primero la víctima

El Papa reitera su llamado para que se asegure “el bienestar de las víctimas”, y se deje de lado la “preocupación malentendida” de cuidar a toda costa “la reputación de la Iglesia como institución”.

Precisamente, los expertos y miembros del clero reunidos en Varsovia afrontan esta semana el tema de la lacra de los abusos en la Iglesia en esa región europea, sin embargo, es de resonancia para otras realidades.

Considerando que la crisis de abusos en Europa Central y Oriental no es la primera ni la última que tendrá que afrontar la Iglesia Católica, el Papa anima a los participantes a afrontar esta «responsabilidad» con valentía y “responder” a las víctimas».

Primero la verdad

Entretanto, ha dejado claro que la verdad es el antídoto a la hipocresía que causa escándalo. Por ello, propone a los participantes de los 20 países del centro y este de Europa que se reúnen en la Conferencia Internacional a “responder más adecuadamente a esta gravísima situación”.

“Sólo afrontando la verdad de estos comportamientos crueles y buscando humildemente el perdón de las víctimas y de los supervivientes, la Iglesia podrá encontrar el camino para volver a ser vista con confianza como un lugar de acogida y de seguridad para los necesitados”.

En su mensaje, el líder de la Iglesia Católica invita a los participantes que construyan una “vía concreta de reforma” para prevenir nuevos abusos y recuperar la confianza de la sociedad.

Ha subrayado cómo la gestión de los abusos concierne no no sólo al futuro de la Iglesia, sino también al corazón del cristiano”, sacudido por estas fallas. Asegurando que a la Iglesia entera “atañe” esta responsabilidad.

Resiliencia

El Papa indica que el futuro es trabajar juntos en estos “momentos difíciles”.

“Reconocer nuestros errores y fracasos puede hacernos sentir vulnerables y frágiles, eso es seguro. Pero también puede ser un tiempo de gracia maravillosa, un tiempo de vaciamiento, que abre nuevos horizontes de amor y de servicio mutuo”, ha señalado.

Al final, el Papa también marcó la actitud, citando una frase de Abraham Lincoln, presidente 16.º de los EEUU: «Sin malicia hacia nadie y con caridad hacia todos”.

Asimismo, les exhorto a “ser humildes instrumentos del Señor, al servicio de las víctimas de los abusos, viéndolas como compañeras y protagonistas de un futuro común, aprendiendo unos de otros a ser más fieles y más resilientes para que, juntos, podamos afrontar los retos del futuro”.

Supervivientes

Precisamente, hoy, el cardenal Seán O’Malley, manifestó que sobre el tema de los abusos, él mismo ha necesitado «una conversión pastoral». Una conversión que «llevó mucho tiempo» y que le ha llevado a reconocer qué prácticas y estrategias son adecuadas y viables para combatir este delito dentro de la Iglesia.

«Hace 51 años, cuando me ordené, lo último que se me hubiera ocurrido es que medio siglo después estaría en Varsovia hablando a un grupo tan distinguido como éste sobre el tema que estamos tratando. Porque en ese momento no sabía nada de la pederastia», comenzó diciendo el cardenal. «Tenemos un dicho en inglés: ignorance is bliss. Pero la ignorancia no es la felicidad, la ignorancia es la ignorancia”, ha informado el servicio de medios del Vaticano.

En el año 2010, el Papa Benedicto XVI había escrito una carta sobre este grave problema exhortando a que se dejara de lado la practica de mentir a la opinión publica arrollando la víctima, sin respetar su dolor, incluso negando cualquier tipo de reparación.

En 2014, el Papa Francisco constituyó laComisión Pontificia para la Protección de Menores. De esta manera, instruyó para que expertos internacionales trabajen con personas que han sido abusadas para mejorar el ministerio de protección de las iglesias.

Siete años después, sigue siendo el criterio principal para la Comsión combinar el perdón y la justicia, pues ninguna resulta por separado. Así, se trabaja en la revisión de procedimientos penales y ayudar a los supervivientes.

Producto de esa misión ha sido el acercamiento del cardenal Seán O’Malley, presidente de la Comisión pontifica, con asociaciones en materia de protección como Spirit Fire Fellowship en EEUU, iniciativa de Justicia Restaurativa Cristiana, entre otras.

El objetivo es promover la curación y una nueva vida para los individuos, las familias, las parroquias, el clero, los religiosos y las comunidades heridas por el abuso de niños o adultos vulnerables en entornos de fe.

Encuentro Internacional

Dieciséis países están representados durante esta conferencia. Estos son Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Croacia, Serbia, Albania, Bulgaria, Rumania, Moldavia, de Ucrania, Rusia, Estonia, Letonia y Lituania.

El Encuentro pretende dar una respuesta a la lacra de los abusos que está viviendo la Iglesia católica en esta región, especialmente en Polonia donde muchos sacerdotes pero también obispos han sido sancionados por la Santa Sede por incumplimiento de sus deberes en los últimos años.

Cabe recordar que el clero de Polonia ha notificado que ha recibido cerca de 796 casos de abusos a menores desde 1990.