El poder transformador de los pensamientos amables

La bondad es un rasgo más fácil de lograr de lo que pensamos.

Cuando era un estudiante joven, estaba desesperado por ser visto como inteligente. Mi intelecto era el rasgo de carácter que más me complacía, pero estaba inseguro al respecto, por lo que era de vital importancia que otras personas lo reconocieran.

Para ser inteligente, me volví verbalmente combativo, deleitándome en la discusión por la discusión. Por alguna razón, pensé que era una forma divertida de pasar el tiempo.

En clase, hacía comentarios satíricos sobre las opiniones de mis compañeros de clase y trataba de presumir hablando con circunloquios o nombrando a oscuros filósofos.

Ya no me comporto de esta manera, al menos, no intencionalmente (a veces los viejos hábitos tardan en morir). Hay dos razones por las que estoy tratando de dejar atrás la «inteligencia».

Primero, lentamente comencé a darme cuenta de que era un rasgo de carácter que me hacía desagradable. Lo que yo pensaba que era astucia, en realidad los demás lo veían como arrogancia. En segundo lugar, cuando dejé la licenciatura y llegué a la escuela de posgrado, entré en una institución académica en la que casi todos eran más inteligentes que yo. Se acabó el juego.

Uno de los efectos secundarios inesperados de una constante necesidad de sentirme inteligente fue que, para sentirme más inteligente, tuve que convencerme de que otras personas no eran muy inteligentes. Esto me llevó a todo tipo de pensamientos críticos y desagradables, una especie de monólogo interior en el que denigraba lo que otras personas decían y cómo actuaban.

Decidí ver lo mejor de otras personas

Era casi como si los pensamientos que tenemos sobre otros conductores en la carretera, el tipo de pensamientos que todos tenemos pero que nos da vergüenza admitir y que nos hacen sentirnos tontos una vez que el auto está estacionado, pasaron por mi mente todo el tiempo . La necesidad de juzgar constantemente a las personas es un peso muy pesado. Decidí dejarlo. Decidí ver lo mejor de otras personas y tratarlas con amabilidad.

El mundo necesita más bondad. Esto es lo que el P. Lawrence Lovasik escribe en su libro El poder oculto de la bondad. Cuando pensaba en el tipo de persona que quería ser, en qué tipo de mundo quería que crecieran mis hijos y por qué algún día espero ser recordado, no me importa especialmente si la gente alguna vez me considera inteligente. Pero me gustaría mucho que la gente recordara que fui amable. Ese es el objetivo.

El primer paso para actuar con bondad es pensar con bondad. Este pequeño cambio en el hábito mental es transformador y se derrama en nuestras acciones de muchas formas diferentes. El padre Lovasik explica por qué.

Ideas sobre los pensamientos amables

Los pensamientos amables te ayudan a lidiar con los demás con éxito

«Un buen ojo», escribe Lovasik, «mientras reconoce los defectos, ve más allá de ellos». Una persona genuinamente amable ve lo mejor en los demás, lo que hace que las interacciones con ellos sean menos estresantes y más agradables. No es necesario juzgar negativamente sus motivos y actuar con sospecha. A cambio, una persona amable tiende a tener más influencia y a formar amistades más rápidamente.

Los pensamientos amables te protegen de los errores en las relaciones

La bondad es una forma de expresar amor. Ante el amor desaparecen la amargura, la envidia y los malos entendidos. Cuando la amabilidad está presente, las discusiones se resuelven rápidamente y el resentimiento no se arraiga, incluso con personas que tienen personalidades difíciles.

Los pensamientos amables promueven la paz

Lovasik escribe: «Para mantener la paz en sus corazones, deben cultivar pensamientos bondadosos». La bondad naturalmente tranquiliza nuestro corazón y ayuda a que los demás se sientan cómodos.

Los pensamientos amables nunca dejan de traer alegría

Lo que noté sobre mi desesperada necesidad de ser inteligente es que me estaba haciendo infeliz. Así, se alimentó de mis inseguridades y me hizo menospreciar a otras personas. La bondad es lo contrario. Saca lo mejor de nuestras interacciones personales y enfoca nuestra atención lejos de lo negativo y hacia las fuentes de alegría.

Los pensamientos amables te permiten compartir el bien que hacen los demás

No todos podemos ser buenos en todo. Este puede ser un pensamiento deprimente. Para una persona amable, sin embargo, es un pensamiento alegre, porque la bondad lleva al deseo de ver a otras personas triunfar. La bondad celebra cuando a otros les va bien.

San Basilio dice: » El que planta la bondad, recoge el amor«. Practicar pensamientos amables es transformador. Puede cambiar nuestra felicidad personal y mejorar nuestras relaciones, cambiando el mundo en un instante.