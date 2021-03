Un amigo extraordinario: Un antídoto frente al cinismo

Cine para ver en familia

Cada vez hay menos contenidos audiovisuales (cine, series, libros, teatro, etc.) auténticamente familiares. Y familiares no significa que deban ser ñoños o cursis. Se trata de que sean constructivos, formativos, esperanzados. Contenidos que no deben ser remilgados o pura azúcar sino temas de la vida real que no estén exentos del drama, del dolor, el mal y la contradicción de cada día. Solo es preciso que ofrezcan una salida.

Sin embargo, solo se hacen productos para el gran público y de lo que se trata es de impresionar con ritmos trepidantes, grandes aventuras, tragedias terribles, conflictos morbosos, la omnipresencia de un amor mercantilizado. Una visión del mundo nihilista en la que no hay salida. En suma: unos contenidos audiovisuales desesperanzados.

TriStar Pictures

En este panorama nos encontramos la propuesta de un film cuyo título es Un amigo extraordinario (A Beautiful Day in the Neighborhood, Marielle Heller, 2019). Esta película, una historia real, trata de un capítulo de la vida de un conocido personaje de la televisión infantil en Estados Unidos, Fred Rogers (1928-2003), que tuvo en antena entre 1968 y 2001 un programa imprescindible en la historia de la televisión. Un programa que nos muestra a las claras qué contenidos disfrutaban los niños americanos en estos años.

Sony Pictures Releasing

¿Cómo eran los contenidos?

Esperanzados, llenos de belleza, afectos positivos y valores porque también trataba de las dificultades por las que podían pasar muchos niños en la escuela, en el hogar. Hablaba de la timidez, la pérdida, las heridas, el divorcio y la muerte. Encaraba los problemas con una puerta abierta a salidas que fueran reparadoras. El sr. Rogers era pura bonhomía y no chocaba con el ambiente de la época.

Quizá en los últimos años ’90 recibiera una crítica feroz por su hipotética cursilería. De cursilería nada. Fred Rogers construía conciencias, formaba familias (padres y niños), en su barrio (de ficción) bendecía los valores cívicos, ensalzaba la comunidad cohesionada, el bien común del que muchos periodistas y estudiosos se ríen hoy.

Sony Pictures Releasing

Pero yo no me río, nadie sensato se ríe de la rabia social que impera en nuestras ciudades, del dolor, de la ira, de la ruptura familiar, de la agresividad y el conflicto permanente político, económico, social. ¿La culpa la tienen los contenidos audiovisuales tremendos que hoy se producen? No; ellos son un reflejo de lo que la sociedad demanda: espectáculo, ruido, violencia, sensualidad.

Quizá los productores de los contenidos audiovisuales vayan al grano y no estén para matices como la comunidad cohesionada, las virtudes cívicas y el bien común.

¿La belleza, la verdad y el bien andan en retirada?

Este film Un amigo extraordinario dice que no. Necesitamos repararnos por dentro, esperar esperanzadamente, callar y perdonar. En una palabra: “amistar” (sí, un infinitivo), permítaseme el neologismo. Necesitamos una sociedad de amigos. Y la amistad es un tema muy serio. Es pura sostenibilidad social.

TriStar Pictures

Necesitamos bajarnos del insaciable mundo de las novedades y las redes sociales y volver nuestra mirada hacia quienes tenemos a nuestro lado: nuestra madre, nuestro padre, hermanos y vecinos. La verdad es que la crisis Ninja (que ofrecía hipotecas subprime a clientes ninja) de 2008 y la crisis de la Pandemia y la Covid 19 (2020-…) no ayudan.

Los sueldos cada vez más exiguos tampoco, el nuevo mundo laboral precario desazona el corazón de cualquiera. Se habla de los nuevos pobres con trabajo. Y se insiste en que va a ser difícil construir familias con el actual precio de las viviendas/alquileres y con la inseguridad laboral en la era de la robotización.

Esta película nos debe hacer pensar que debemos cambiar el estilo de vida. Y la comunidad internacional, las instituciones supranacionales, los países, las multinacionales, sus gobiernos no pueden continuar haciendo oídos sordos ante esta inestabilidad.

Sony Pictures Releasing

En el poder, dicho así, en abstracto, desde todos los poderes que toman decisiones, se debe recapacitar y reparar la vida buena ante este malestar social internacional desde Chile a Francia, desde Barcelona hasta Beirut. Nosotros, los de a pie, hemos de reconstruir nuestras sociedades, esperar, convivir. Y necesitamos héroes, o santos, como el Fred Rogers.

Un hombre profundamente religioso, un hombre que rezaba cada día por personas concretas. Un hombre que ofrecía esperanza a la sociedad norteamericana de los años ’70, ’80 y ’90. ¿Quedó obsoleto al final? Es que el bien, la verdad, la esperanza, como temas de los contenidos audiovisuales ¿están obsoletos?

Sony Pictures Releasing

Quizá se trate de hacer una crítica radical al cinismo y recuperar lo que a todos nos hace felices: el amor, la vida familiar y comunitaria. Pero digámoslo también claro: nada de todo esto es posible si tanto el Poder, ahora con mayúscula, y los de a pie, no volvemos nuestros ojos hacia la belleza de la caridad que nace en Dios. La clave es la caridad.