La Iglesia rapea en Polonia

Numerosas han sido las iniciativas artísticas que en tiempos de pandemia han tenido el objetivo de recaudar fondos a beneficio de los más necesitados y también del personal que se encuentra en la primera línea de batalla luchando contra la enfermedad que aqueja a todo el globo en estos tiempos. Los artistas de rap en Polonia no fueron la excepción. Por ello organizaron a fines de abril el desafío #hot16challenge para recaudar dinero para el personal médico.

Lo que quizás los organizadores no esperaban era que numerosos religiosos se hicieran eco de la iniciativa. Sacerdotes, seminaristas, monjas e incluso algunos obispos se sumaron al desafío y publicaron sus participaciones en youtube, aprovechando la benefactora ocasión para evangelizar. Compartimos algunos de estos videos:

La curia diocesana en Zamość canta “Nie damy się wirusowi…Pan Jezus nas uzdrowi” (No nos rendiremos al virus; Jesús nos sanará):

Participación de los miembros del Seminario Teológico Superior de la Diócesis de Ełk, quienes aprovecharon para invitar y estimular a los que sientan el llamado de la vocación sacerdotal.

También participaron las hermanas misioneras para la diáspora polaca:

Las Hermanas Franciscanas Misioneras de María de Łabuń participaron con el lema “Pokój i Dobro!” (Paz y bien), con el mérito de que su ejecución es toda en vivo, incluso la instrumentación. Además han tenido la gentileza de publicar la letra del rap: “…Soy el doctor de tu alma, eres mi hijo y mi alegría. Te abrazo fuertemente (…) Quiero estar con el hombre constantemente, estar contigo incluso en cuarentena. Estoy en el médico, en el socorrista, en la enfermera (…) Para verme en el vecino debes amar y perdonar.”

Con el mismo lema “Pokój i Dobro” participaron los hermanos franciscanos Viktor y Miha, quienes dieron tono rapero a la célebre oración de San Francisco y apelaron a la reflexión sobre la búsqueda del bien auténtico (la letra también está a disposición en la descripción del video)

Escuela de Hermanas de la Presentación en Cracovia: “Todos los días cantamos cantos gregorianos –postearon- pero no le tememos al rap si es por una causa justa.” La hermana Wanda Putyra señaló que “como organista de la iglesia especializada en Bach, por lo general no hago este tipo de música y por eso nos preocupaba no tener el ritmo correcto. (…) Pensé que el rap era bastante simple, en realidad descubrí rápidamente que es realmente difícil. Realmente es una forma de arte, y ahora respetamos a todos los artistas que lo hacen “

Las hermanas del Centro de la Divina Misericordia, en un video que ya casi alcanza las 380.000 visitas, cantan: “El rapear no es tan difícil… ¡Es suficiente decir: Jesús, confío en ti! (Jezu, ufam Tobie!) Y ahora mismo no queremos máscaras. ¡Solo queremos gracia misericordiosa!”

La hermana Emanuela Gemza de la Orden de la Madre de la Divina Misericordia declaró a Catholic News Agency: “Cuando se trata de música, no siempre nos mantenemos al día con las últimas novedades, pero estamos listas para nuevas pruebas cuando llegue la llamada. (…) Inmediatamente entendí que esta era una gran oportunidad para evangelizar, para mostrar de una manera inusual cómo Dios nos cuida. Creo que el Espíritu Santo nos guió a unir las palabras y la melodía.”

Era de esperar que las propuestas (hay muchas más, aquí hemos presentado sólo algunas) generaran cierto debate en algunos sectores. Algunos consideran que, con este tipo de manifestaciones, se corre el peligro de paganizar el mensaje del Evangelio. Para otros, en cambio, se trata de aprovechar la música secular a fin de evangelizar un mundo paganizado. Lo cierto es que la iniciativa parece haber tenido buena acogida entre el público, a juzgar por lo que se manifiesta en las redes.