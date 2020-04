Abriendo puertas sin las manos

Habrá que seguir abriendo puertas, a pesar de los pesares. Pero siempre con los mayores recaudos mientras la pandemia del coronavirus siga golpeando a todos.

Es por eso que desde la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Córdoba (Argentina) y a través del Laboratorio de Modelos y Prototipados (lamp), se ha empezado a trabajar en el diseño de “un accesorio tipo hand off que permite abrir y cerrar puertas sin tener que utilizar las manos”.

El diseño y la propuesta, publicada y reproducida por Jesuitas de la provincia argentino-uruguaya, no podía haber tenido un nombre mejor: “Manija COVID-19” y el proyecto fue acreditado por la Secretaría de Proyección y Responsabilidad Social Universitaria.

En tanto, también se indica como cualidad de esta propuesta el hecho de que esta modelo se ha concebido de una sola pieza y que es ideal para su uso rápido en situaciones de emergencia.

Los primeros prototipos ya fueron entregados a la Clínica Reina Fabiola y se están imprimiendo unidades para el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.

La @UCCoficial está trabajando en un nuevo proyecto de responsabilidad social, lo que se pretende es ayudar a evitar el contagio por manipulación de manijas y picaportes en hospitales y centros de salud. Leé la nota completa en nuestra web⬇️https://t.co/S6Jxkg4PEB — JesuitasARU (@JesuitasARU) April 20, 2020

“Es importante destacar que una de las versiones del prototipo ha sido seleccionada, destacada y recomendada por expertos del U.S. Department of Health and Human Services – National Institutes of Health, para su producción en serie, destinada al uso comunitario masivo en situaciones como la generada actualmente por el COVID-19”, culmina la publicación de los jesuitas en base a lo informado por la propia universidad.

