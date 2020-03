El verdadero motor del mundo, ¡elígelo!

Haga click aquí para abrir el carrusel fotográfico

Es difícil dejar que sucedan la belleza y la fealdad al mismo tiempo ante mis ojos. Una canción de paz en medio de una guerra. Un abrazo y un beso en forma de flores al pie de una tumba. Un “te quiero” en tu ausencia. Un “para siempre” en mi infidelidad. Los opuestos encontrándose en el mismo campo de batalla, en un mismo momento. Escribía Reiner M. Rilke:

“Deja que todo suceda. Belleza y terror. Sólo sigue adelante. Ningún sentimiento es final”.

Y yo quiero dejar que todo suceda. El bien y el mal en aparatosa lucha. El futuro y el ayer enfrentados en cada momento. El amor tierno de un niño y el odio cruel de un asesino.

La inocencia perdida y la preservada. Los momentos de luz y los de noche. La pérdida y la ganancia. La vida que es tan pasajera. Y los años que parecen eternos cuando es todo rutina.

El otro día en la película JoJo Rabbit decía un niño después de la guerra: “Me voy a casa con mi mamá, necesito un abrazo”. Y otro aguardaba nervioso a la puerta de su casa: “Y ahora, ¿Qué hacemos?”.

Me queda claro que el amor es más fuerte que nada en este mundo. Pese a lo que diga el protagonista: “Vas a descubrir que el metal es la cosa más dura sobre la tierra, seguido de la dinamita y los músculos”.

El amor siempre es más fuerte. Más que el odio y la rabia. Más que la muerte. Supera el límite de mis huesos. Trasciende las fronteras de mi vida.

El amor tiene más fuerza. Cuesta creerlo. Mi decisión final es siempre por el amor y no por el odio. Por seguir adelante entre muertes y vidas, entre fealdad y belleza, entre soledad y compañía.

El misterio de la vida se juega en decisiones importantes. Hacer o no hacer. Callar o decir. Guardar o entregar. Salvar o perder.

Seguir adelante parece la respuesta para no quedarme quieto, inmóvil, sin saber qué hacer ante lo que sucede a mi alrededor.

Elijo el sí como respuesta a los desafíos de la vida. Dejo de lado ese no acomodado y lleno de miedo que me impide ponerme en camino y arriesgar.

Elijo dar mi sí, a una aventura, a una nueva comida, a un nuevo sueño, a una puerta nueva que se abre, a un nuevo libro, a una película desconocida.

Digo que sí a lo que me incomoda y saca de mi rutina. Sí a las sorpresas que llenan mi vida de alegría. Sí a un nuevo amanecer y sí a vivir el fragor de una tormenta.

No me detengo con miedo a perder la vida. Me planto serio ante la puerta de mi casa. Lo que tengo que hacer ahora es seguir adelante.

Vuelvo a elegir la vida y el amor, el motor del mundo. Elijo el abrazo al volver a casa, cuando me sienta solo y no le encuentre el sentido al dolor en la vida.

Elijo mirar al cielo buscando a Dios en mi vida. Lo elijo a Él que contiene en sí todo el sentido. Elijo sus ojos sosteniendo los míos.

Elijo la belleza antes que esa fealdad que me disgusta. Elijo la ternura y descarto el odio. Elijo la verdad huyendo de la mentira.

Y abrazo tiernamente la inocencia que se encuentra tan herida. Vuelvo a ser niño al comenzar la vida.

No hay nada más fuerte que el sí del que ama. Nada más poderoso que unos pies caminando hacia delante. Nada más brillante que una sonrisa.

Y nada más inmenso que un abrazo. Y el tiempo que se calma entre los dedos. Contando días, descifrando sueños, despejando caminos para que otros encuentren iluminadas las sendas que recorren.

No tengo miedo a perder la vida. Pasarán ante mí fealdad y belleza, paz y guerra, horror y armonía. Sonarán en mis oídos gritos y melodías.

No me importa sostener la tensión de los días que tengo ante mis ojos abiertos. Y sonrío como esos niños que se preguntan siempre cuál es el siguiente paso. Y confían en un amor que los abraza.

Miro a Jesús en medio de mis guerras. Y me quedo callado a mitad de mi camino. Necesito un abrazo para continuar la vida, para sostener los vientos, para acallar los miedos.

Y Jesús me mira, abraza mi alma herida, me sonríe. Y a la puerta de mi vida me lleva entre sus brazos. Me sube a su cuello, como a su amado.