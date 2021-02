Test: ¿eres capaz de desconectarte de tu celular?

En este tiempo de Cuaresma, despegarte de tu teléfono móvil puede ser una hermosa manera de (re)descubrir los beneficios del silencio, pero también de volver a estar más disponible para las personas que te rodean.

Hoy en día, olvidar el celular es casi tan dramático como salir de casa sin las llaves. Hay personas que no imaginan la vida sin él. Y tú, ¿qué relación mantienes con tu smartphone? ¿Eres capaz de apagarlo durante unas cuantas horas o un día entero? Para saberlo, responde lo más sinceramente que puedas a este cuestionario.

1/ “¡Todavía con el celular!”. Este comentario lo escuchas…

a – A menudo

b – A veces

c – Rara vez

2/ Llegas tarde al trabajo. Al salir de casa, te das cuenta de que has olvidado el celular…

a – Nunca lo olvidas

b – Das media vuelta

c – ¡Qué más da! No me voy a morir sin mi teléfono

3/ En la iglesia, tu smartphone está…

a – encendido

b – en modo vibración

c – apagado

4/ Al salir de la iglesia…

a – Te abalanzas sobre el celular

b – Consultas los mensajes y las llamadas que hayas podido recibir y guardas el celular

c – Conversas con las personas en la salida de la misa







5/ Tu celular suena en medio de una reunión…

a – Respondes de inmediato

b – Descuelgas únicamente en caso de urgencia

c – Bloqueas el celular

6/ ¿Cuántos mensajes envías al día?

a – Más de 10

b – Entre 5 y 10

c – Menos de 3

7/ Estás esperando una llamada…

a – Mantienes el celular en tu bolsillo o en la mano

b – Dejas el celular en un lugar visible y lo consultas regularmente

c – Continúas con tus ocupaciones. Si no ves la llamada, ya llamarán de nuevo

8/ En el transporte público…

a – Miras vídeos en el celular

b – Evitas sacarlo

c – No lo tocas y lees un libro

9/ En una velada en la que no conoces a mucha gente…

a – Navegas con tu celular

b – Consultas discretamente tus mensajes

c – Disfrutas de la velada y no tocas el celular

10/ Suena un celular en mitad de la misa…

a – Te dispones a clavar tus ojos en el descuidado propietario antes de darte cuenta de que eres tú

b – ¡Buf, no es el mío! Y lo pones en modo avión discretamente

c – No hay riesgos, has dejado el teléfono en casa

11/ A la hora de cambiar de celular…

a – Siempre tienes el último modelo

b – Cambias cuando hay una oferta interesante

c – Nunca. ¿Para qué? Estás contento con el tuyo mientras funcione

12/ Apagarlo durante una noche o un fin de semana…

a – Lo hiciste una vez. ¡Nunca más!

b – ¿Por qué no? No te cierras a esta idea

c – ¡Es fácil! Lo haces a menudo

Respuestas

Si has sacado una mayoría de…

a: No concibes vivir sin tu celular.

¿Y si lo utilizas un poco menos durante la Cuaresma? ¡Sería un excelente propósito!

b: Tienes una actitud más bien moderada.

De vez en cuando, no dudes en apagar el celular durante unas cuantas horas, todo un fin de semana o durante las vacaciones.

c: Haces gala de un gran desapego con respecto a tu celular, el cual usas con gran mesura. ¿Estás seguro de que tienes uno?

Anna Ashkova