¿Cómo ayudar a tus hijos a encontrar su lugar entre los hermanos?

El mayor, el segundo, los gemelos, el más pequeño…

El lugar que ocupa un niño entre sus hermanos influye en su carácter y será decisivo en su relación con el mundo. Ayudarle a sentirse bien en la familia requiere paciencia y comprensión..

Ser el mayor o el menor, hijo único o el de en medio… ¿Qué impacto tiene esto en el carácter de los niños y cómo podemos evitar las trampas? Hablamos con Françoise Peille, psicóloga clínica, especialista en infancia y adolescencia.

Los primogénitos…¿niños reyes?

Françoise Peille : El mayor tiene un lugar especial. Es el que transforma una simple pareja en padres. Maravillados por su primer hijo, con el que descubren un mundo completamente nuevo, lo aman de forma diferente. Cuando llegan los otros, el mayor se siente frustrado porque tiene que compartir sus padres cuando los tenía todos para él. Es una tragedia para él. Un gran escollo es la educación de las niñas mayores, que a menudo se quejan de tener que hacer las tareas domésticas y cuidar de los pequeños. Algunas son apodadas «la pequeña madre», pero un niño nunca sería llamado «el pequeño papá»! Tenemos que dejarlos vivir sus vidas como niños. Sólo tenemos uno. Por regla general, los padres pueden imponer una carga excesiva al hijo mayor que parece ponerle en valor, pero pueden desalentarle si consideran que no está cumpliendo con las expectativas de los padres.

El segundo… ¿un competidor?

A menudo, el segundo está indignado por la posición privilegiada del superior. Pero si hay poca diferencia de edad entre ellos, el que puede sentirse frustrado es el mayor porque ambos necesitan los mismos abrazos y afecto. Mientras que, si hay una gran diferencia de edad, en ese momento el niño mayor tendrá el papel de un hermano mayor y podrá ser compensado. El lugar del segundo también depende mucho del género. Cuando se trata de un niño de un sexo diferente al de los mayores, es un nuevo descubrimiento para los padres. Redescubren ciertas cosas como si fuera su primer hijo. El segundo niño es entonces igualmente valorado pero sin demasiada presión, a diferencia del primero.

El hijo de en medio y el penúltimo

Cuando un niño es el de en medio, si se trata de una familia numerosa, el lugar tiene sus ventajas y desventajas. Ni mimados como los pequeños, ni valorados como los grandes. Si se siente bien consigo mismo, encontrará una compensación, yendo con los mayores en ciertos momentos y con los pequeños en otros.

En cuanto al penúltimo, no es tanto el rango lo que importa, sino cómo es percibido el niño por sus padres. De hecho, todos deben tener un estatus especial en la familia sin que los padres se sientan culpables por no amar a cada niño de la misma manera. Aman de forma diferente, ni más ni menos. Nunca somos el mismo padre con nuestros hijos porque vienen en diferentes momentos de nuestras vidas. La sacrosanta igualdad no funciona con los niños porque sus necesidades son diferentes.

El último niño… ¿el más malcriado?

En todos los hermanos, siempre oiremos a los mayores decir a los últimos: «Fue mucho más severo para mí que para ti”. Los últimos son a menudo objeto de toda la atención, mimados y consentidos. Valorado por todos, a menudo les va muy bien. A menos que lleguen a un contexto problemático. A medida que los padres envejecen, es posible que participen menos en la educación del niño, y que sean mucho más flexibles y le den más libertad. Esto puede explicar por qué están más dispuestos a ser imaginativos. Pero esta flexibilidad no debería convertirse en una desatención al niño.

Los gemelos… ¿fusionados?

Si los gemelos no tienen más hermanos, su relación es a menudo muy fusional. En realidad no importa si son gemelos o mellizos. Cuando están rodeados de otros hermanos, los padres deben tener cuidado de mantener un equilibrio entre los gemelos y el resto de los hermanos, a menudo un poco celosos de su connivencia. Cuidado: suele haber un gemelo dominante en el dúo. Los padres no tienen que acentuar esto. Deben dejar que las rivalidades y conflictos se expresen y se resuelvan por sí mismos, a menos que sean demasiado graves. Los padres siempre intervienen mal. Muy a menudo las rivalidades van acompañadas de complicidades muy importantes que se revelan más tarde.

El hijo único

A menudo es muy valorado. Y muy abierto al mundo exterior, ya que los padres lo han abierto a los demás desde que era muy joven. A veces, por el contrario, los padres lo mantienen en su burbuja y no le permiten abrirse a los demás. Normalmente muy seguro de sí mismo, gracias a su monopolio emocional, también puede fallar completamente en su vida si no cumple los deseos de sus padres.

Entrevista de Clémence Barral







