¿Qué tipo de bautizado eres? ¡Haz el test!

Sacerdote, profeta o rey… Responde a unas pocas preguntas y descubre rápidamente tu tipo de perfil de bautizado.

Aunque todos estamos llamados a ser “sacerdote, profeta y rey”, nuestra naturaleza y nuestra historia nos orientan a menudo hacia una misión más que hacia otras.

Realiza este test (que encontrarás en la galería) y para cada una de las preguntas, responde aquello que dirías o harías primero de manera más espontánea. Se trata de un test para conocerte mejor y progresar.

Resultados:

Si has obtenido una mayoría de A:

Espontáneamente, eres más bien sacerdote. Apaciguador y magnánimo, te gusta acudir en defensa de los más pequeños. Pero para que no te vuelvas demasiado dulzón, no olvides desarrollar las demás responsabilidades: la misericordia no funciona sin verdad y sin justicia.

Si has obtenido una mayoría de B:

Espontáneamente, eres más bien profeta. Valiente e íntegro, afirmas tus convicciones y estás dispuesto a sufrir por la verdad. Pero para no convertirte en alguien demasiado “tajante”, no olvides desarrollar las demás responsabilidades: sabe ver lo que va bien y conserva la mesura en tus palabras del día a día.

Si has obtenido una mayoría de C:

Espontáneamente, eres más bien rey. Eres responsable y servicial y los demás pueden contar con tu rectitud. Pero para no volverte autoritario o rutinario, no olvides desarrollar las demás responsabilidades: aprende a ser conciliador en tus decisiones y a salir de los caminos trillados.

